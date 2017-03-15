Глава Росгвардии утвердил ведомственные награды

В Росгвардии завершили разработку ведомственных наград. Первые из них вручат 27 марта.

Награды были утверждены приказом директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова. К ним относится звание «Почетный сотрудник Росгвардии», почетная грамота Росгвардии и благодарность главы ведомства, а также ведомственные знаки отличия. Всего 11 медалей и три нагрудных знака, сообщает пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о создании в России федеральной службы войск 5 апреля 2016 года заявил президент Владимир Путин. Он назвал ее Национальной гвардией и пояснил, что такое решение в первую очередь было продиктовано необходимостью поставить под контроль оборот оружия в стране.

Согласно законопроекту, который внес на рассмотрение Путин, новое ведомство должно выполнять те функции, которые были у МВД и спецназа. Сотрудники Росгвардии могут задерживать граждан, проверять документы, оцеплять участки местности, использовать автомобили граждан для проезда к месту ЧП или преследования преступников, входить в жилище, применять силу, спецсредства и оружие в случае необходимости.

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