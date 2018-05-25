Глава Роскомнадзора хочет добиться полной блокировки Telegram

По словам Александра Жарова, пользователи уже начали отказываться от этого мессенджера.

«Мессенджер можно считать неработающим, когда он заблокирован на 100%. Все остальное — он работает, но с ограничениями. Мы будем выполнять нашу работу», — сказал Жаров.

Глава ведомства уточнил, что сейчас деградация сервиса составляет от 15% до 30%.

Жаров отметил, что Роскомнадзор осведомлен о способах, которых Telegram использует для обхода блокировки. Он заявил, что они абсолютно пиратские, а сервис прячется за «живым щитом» транснациональных компаний и добропорядочных ресурсов, которые находятся на этих сетях.

«Ждите новостей — процесс продолжается», — цитирует Жарова телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Провайдеры 16 апреля начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Пресс‐секретарь президента Дмитрий Песков завел себе аккаунт в мессенджере ICQ.

Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы для обхода блокировки мессенджера Telegram. В ведомстве заявили, что ряд IP-адресов Google подвергся блокировке из-за того, что их используют для подключения к мессенджеру Telegram.

Горячая линия по вопросам блокировки Telegram была создана 17 апреля в связи с сообщениями о сбоях в работе некоторых сторонних интернет-ресурсов. Меры, связанные с блокировкой мессенджера Telegram в России, вызвали проблемы в работе более 400 различных ресурсов в Интернете.

Мессенджер Telegram 8 мая подал апелляцию в ВС по делу о блокировке. Решение суда о блокировке вступило в силу 15 мая.

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