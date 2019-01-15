Глава Росмолодежи поддержит похожие на «Елки желаний» благотворительные акции

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев отметил важность таких проектов для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Что касается акции «Елки желаний», тут надо говорить о другом. Такого рода проектов очень много, все из которых не перечислить. Надо говорить о поддержке именно движения в целом, чем мы и будем заниматься. Много разных желаний, которые есть у детей, молодых людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, у взрослых. Я уверен, они будут выполняться», — сказал Бугаев.

Глава ведомства отметил, что проведение такой акции было инициативой самих добровольческих и волонтерских объединений, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в акции «Елки желаний» приняли участие жители Кубани.

В Краснодаре участие в акции принял народный артист России Дмитрий Маликов.