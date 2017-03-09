Глава Рособрнадзора дал положительную оценку проведению ЕГЭ в Адыгее

Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов 9 марта провел планерное совещание с руководителями отраслевых министерств республики.

Одним из основных вопросов его повестки стало обсуждение результатов недавних рабочих встреч Кумпилова с руководителями федеральных ведомств в Москве.

В их числе — переговоры с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым. Он дал положительную оценку проведению ЕГЭ в Адыгее, указав, что регион по итогам прошлого года вошел в число лидеров с высоким уровнем организации государственной итоговой аттестации.

«В прошлом году экзамен прошел в соответствии со всеми требованиями. Более того, нам удалось намного улучшить как организацию ЕГЭ, так и результаты работ учащихся. Но эта система должна работать более эффективно, с учетом всех нововведений. Надеюсь, что и в этом году экзамен пройдет организованно, без нарушений, выпускники покажут хороший результат», — сказал Мурат Кумпилов.

Министр образования и науки РА Анзаур Керашев сообщаил, что механизмы проведения экзаменов отработаны и по большинству предметов удалось повысить средний тестовый балл.

В настоящее время подготовка к государственной итоговой аттестации ведется в рабочем режиме. Во всех муниципальных образованиях регулярно проводятся диагностические и тренировочные работы. Для выпускников организована работа по психологической подготовке к экзамену. На всех уровнях системы образования республики работают горячие линии по вопросам проведения экзаменов.

Всего в 2017 году в государственной итоговой аттестации примут участие 1 тыс. 277 выпускников 11-х классов, а также 4 тыс. 185 выпускников девятых классов и выпускники прошлых лет.

Врио главы Адыгеи также поставил перед министром образования и науки РА задачу повышать качество образования, активней взаимодействовать с отраслевым федеральным министерством, учесть все методические рекомендации Рособрнадзора.

Было дано поручение проработать вопросы сотрудничества с Финансовым университетом при Правительстве РФ для направления на учебу талантливых выпускников Адыгеи. Соответствующие договоренности были достигнуты в Москве во время переговоров Мурата Кумпилова и ректора вуза Михаила Эскиндарова, сообщает пресс-служба администрации Республики Адыгея.

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