Глава Ростуризма рекомендовал регионам снизить цены на отдых

Глава Ростуризма Олег Сафонов 28 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи рекомендовал регионам поработать над снижением цен на отдых.

«Одна из тенденций — повышение конкуренции на туристском рынке. И с этой точки зрения представляется очень важным организация работы совместно с руководителя регионов с тем, чтобы цены на российский турпродукт не увеличились. Мы считаем, что надо серьезно поработать над тем, чтобы, возможно, (цены) были определенным образом снижены», — подчеркнул Сафонов.

По его словам, такую работу уже ведет руководство Краснодарского края. Сафонов добавил, что ожидает очень хорошие темпы роста внутреннего и въездного туризма, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Ростуризма на сентябрь 2016 года, рост стоимости отдыха на курортах Крыма и Краснодарского края летом составил 10-20%.

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