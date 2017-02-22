Глава Сбербанка спрогнозировал рекордно низкие ставки по ипотеке в 2017 году

Глава Сбербанка Герман Греф 22 февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным предсказал снижение ставок по ипотечным кредитам до исторических минимумов в 2017 году.

«По ипотеке сегодня у нас исторически самые низкие ставки. В этом году, с учетом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке», — цитирует Грефа ТАСС.

По его словам, ипотечный портфель банка в 2016 году сильно вырос, и сегодня Сбербанк — это 55% рынка ипотеки.

«Мы как в кризис выросли, и, в общем, поддерживаем эту долю, в первую очередь за счет того, что мы запустили несколько очень интересных продуктов», —сообщил Герман Греф.

Он рассказал о сервисе «Ипотека-онлайн», где клиент может подать заявку и оформить все документы на получение кредита и подбор квартиры, не приходя в отделение банка. По словам Грефа, этим сервисом уже пользуются 17% клиентов банка, пишет «Российская газета».

С 20 февраля Сбербанк снизил ставку по ипотеке на 1 процентный пункт. В результате в случае приобретения недвижимости у застройщиков ставка составила 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75-12,25%.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов 1 февраля на совещании президента с членами правительства заявил, что программа ипотеки с господдержкой в этом году не будет продлена.

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