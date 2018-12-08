Глава Счетной палаты спрогнозировал инфляцию в России в 2019 году

По словам Алексея Кудрина, рост пенсий в России в следующем году будет превышать темпы инфляции.

Кудрин считает, что инфляция в России будет балансировать от 4,6% до 5,5%, однако это выше, чем официальный прогноз.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что больше придерживается ориентиров Центрального банка.

Ранее Кудрин назвал оценку эффективности экономики по ВВП устаревшей и предложил оценивать ее по индексу счастья. В него глава Счетной палаты включил продолжительность жизни, свободу выбора, финансовое и гендерное неравенство, доступность образования, сообщает телеканал «360».

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