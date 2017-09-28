Глава СК Кубани: подтверждения о действиях семьи каннибалов в Краснодаре пока нет

Следствие пока не располагает данными, что задержанные по подозрению в убийстве и расчленении женщины являются серийными убийцами-каннибалами.

Об этом 28 сентября сообщил руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.

«Установлено следствием, что совершено убийство только одного человека, есть подтверждающие это материалы и доказательства. То, что было массовое убийство, такой информации нет, но, как и в любой категории подобных дел, мы рассматриваем иные случае, схожие по признакам. Есть пара «глухарей», которые имеют подобные признаки», — сказал Бугаенко.

Сейчас подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Речь идет о более чем десятке пропавших без вести, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре дорожные рабочие нашли телефон с фотографиями расчлененного женского тела.

После этого 12 сентября на территории военного авиационного училища на улице Дзержинского обнаружили пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с вещами. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ об убийстве.

Позже СМИ сообщили, что на территории Краснодарского края раскрыта семья преступников, которая с 1999 года похищала, убивала и по частям съедала людей. Правоохранители уже смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек. По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. При этом из тел подозреваемые делали заготовки. В СК проверяют эту информацию. Личность погибшей установили, это 35-летняя местная жительница. В Краснодаре по делу о каннибализме арестовали женщину, ее подозревают в подстрекательстве к убийству. Владелец телефона с фотографиями останков женщины признался в двух убийствах.

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