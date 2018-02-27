Глава СК РФ поручил проконтролировать проверку инцидента с пациентом в Новороссийске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 27 февраля поручил поставить на контроль в центральном аппарате доследственную проверку обстоятельств инцидента с мужчиной, лежащим на полу больницы Новороссийска.

Александр Бастрыкин также поручил доложить ему ход и результаты проверочных мероприятий. Кроме того, следствию предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшим событиям, а также проверить все изложенные в материалах СМИ сведения и дать объективную правовую оценку действиям (бездействию) всех ответственных лиц, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях появилась публикация с фотографией пациента, лежащего на полу в отделении гнойной хирургии МБУ ГБ №1 Новороссийска. В связи с этим краевой Минздрав организовал проверку. По ее итогам главный врач городской больницы получил выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Также выговор получили заведующий отделением гнойной хирургии и старшая медсестра. Уволена санитарка отделения гнойной хирургии.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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