Глава СК РФ проконтролирует расследование резонансных дел с участием детей

Александр Бастрыкин 11 мая распорядился поставить на особый контроль расследование уголовных дел, в которых пострадали дети.

«В СМИ публиковались сведения из различных регионов страны о резонансных происшествиях, произошедших в Санкт-Петербурге, Забайкальском и Краснодарском краях. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования данных уголовных дел, а также ход проведения проверки и доложить об их результатах», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, следователями возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в детской инфекционной больнице Санкт -Петербурга четырехлетнему мальчику, а также о происшествии в бассейне, в результате которого тяжело пострадал восьмилетний ребенок.

Следственными органами СК России по Забайкальскому краю сообщалось о принятии к своему производству уголовного дела о нападении 18-летнего юноши на директора сельской школы, а в Краснодарском крае о проведении проверки по факту ранения в шею 13-летним мальчиком восьмилетней девочки в станице Еремизино‐Борисовское.

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