Глава СКР Бастрыкин поручил проверить колонию, в которой член банды Цапков ел крабов

Это дело 7 ноября взяли на контроль в центральном аппарате СКР.

Следственными органами СК РФ по Амурской области организована процессуальная проверка по фактам нарушений осужденным членом банды «Цапки» Вячеславом Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения УФСИН России по Амурской области.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки, в рамках которой следует дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему преступления против личности.

При наличии в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений Александром Бастрыкиным дано указание незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФСИН РФ передала в СК материалы проверки по фотографиям осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии. Публикация фотографий осужденного по делу кущевской банды Цапков Вячеслава Цеповяза, на которых он жарит шашлык в колонии, возможно связана с семейным конфликтом вокруг имущества бизнесмена. Об этом сообщил адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

Ранее адвокат Цеповяза сообщал, что в 2015 году супруга осужденного убеждала его заключить брачный контракт, по которому все имущество переходит к ней, и расторгнуть брак, угрожая в противном случае бросить мужа в колонии. В 2017 году брак был расторгнут, по условиям договора все совместно нажитое имущество, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки стали принадлежать Наталье Цеповяз.

В июле 2018 года Кущевский районный суд Краснодарского края отклонил жалобу Цеповяза о признании брачного договора недействительным и признания его права на половину совместно нажитого имущества. Адвокат заявил о намерении обжаловать это решение.

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