Сочи стал лидером края по эффективности работы городов и районов. Об этом заявил заместитель губернатора Кубани Алексей Копайгородский на открытой сессии горсобрания олимпийской столицы.

Он отметил, что курорт накопил внушительный опыт в проведении масштабных праздников и спортивных соревнований.

«Мы видим, что здесь каждый находится на своем месте, каждый работает и день, и ночь. Спасибо огромное всем тем, кто трудится на благо жителей Сочи. Ни одному муниципальному образованию из всех крупных городов нашей территории не уделяется столько времени, сил и средств, как вам. Поэтому удержите этот мир, этот баланс, удержите это первое место», — сказал Алексей Копайгородский.

На сессии глава Сочи Анатолий Пахомов отчитался о проделанной работе в 2017 году. Он подчеркнул, что доходы бюджета составили 110%. Благодаря этому открыли новые детские сады, школу на 400 мест, отремонтировали 96 улиц.

«За счет собственных средств мы отремонтировали 67 тыс. кв. м. дорожного полотна. На этот год мы получили еще 270 млн рублей, которые будут направлены на ремонт межквартальных дорог», — отметил Анатолий Пахомов.

Большой вклад в казну города внесла санаторно-курортная сфера. Сочи принял в минувшем году больше 6 млн туристов. Кроме того, планируют кардинально решить вопрос с отходами, построить мусоросжигающий завод. В 2018 году продолжится работа по водоснабжению и газификации отдаленных населенных пунктов, откроются новые парки и скверы.

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