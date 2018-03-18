Глава Темрюкского района голосовал вместе со своей семьей

Не вошел в число лидеров, но активно голосовал Темрюкский район. Подал пример землякам глава района Федор Бабенков.

Он посетил избирательный пункт вместе со своей семьей и призвал граждан не оставаться равнодушными, а поспешить до закрытия на свои участки и выбрать будущее страны. Среди тех, кому лишние призывы ни к чему, — почетный гражданин района, депутат ЗСК Ирина Конограева. Для нее это не просто долг, но и важное, радостное событие.

«У меня такое чувство, будто сегодня самый ответственный день в моей жизни. Будто экзамен, будто свидание. Я очень ждала этот день. Надо мной смеялись, а очередь действительно была. Я даже оказалась не первой, а уже четвертой в этой очереди», — рассказала депутат ЗСК Ирина Конограева.

Герой труда Кубани, почетный гражданин Темрюка Людмила Максименко 18 марта отмечала свой день рождения, однако пропускать выборы не стала и пришла на участок в приподнятом настроении.

«Для меня это многое значит. Это небезразличие к своей жизни, к своей стране. Люди должны выбрать и понять, что это решает судьбу страны», — считает Людмила Максименко.

Как и в других районах Кубани, на избирательных участках Темрюка жители голосовали также за благоустройство своего города.

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