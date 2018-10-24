Глава Туапсинского района Русин: ситуация с подтоплением находится под контролем

На Кубани 24 октября прошли сильные дожди. Из-за последствий непогоды больше всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы.

Как сообщает краевой СК, из-за паводка в селе Кривенковском Туапсинского района погибла женщина. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

По данным МЧС региона, в зоне подтопления оказалось больше 22 тыс. домовладений, в которых проживает больше 72 тыс. человек. Спасатели эвакуировали больше 160 человек. В Туапсинском районе объявлен режим ЧС. По данным краевого гидрометцентра, за 12 часов выпало почти 120 мм осадков — это месячная норма. Под воду ушли тротуары и дороги, затонули автомобили. По пути в село Кривенковское частично разрушен мост, населенный пункт буквально отрезан от мира.

В районе развернут оперативный штаб во главе с первым вице-губернатором Андреем Алексеенко.

«Сейчас вода пошла на убыль, готовятся комиссии, создаются резервные источники питания, оказана вся необходимая помощь. Ситуация под контролем. Дорожники и энергетики работают, все восстанавливаем. Повреждения, безусловно, есть, но в первую очередь мы заботимся о людях. Все будет сделано для того, чтобы все эвакуированные были размещены в теплых помещениях и накормлены», — сообщил глава Туапсинского района Анатолий Русин.

Сложная обстановка и в Апшеронском районе. Там из станицы Куринской и поселка Станционного эвакуируют пенсионеров, инвалидов и детей.

Сильный дождь идет и в Сочи. Затоплены улицы в Дагомысе и Вардане. В последнем затруднено движение по трассе. Могут выйти из берегов реки. Оперативные службы ликвидируют последствия непогоды.

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