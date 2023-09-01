Глава украинской разведки: Россия может захотеть отомстить через 10 лет

Россия, возможно, захочет взять реванш через 10 лет.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает “Репортаж”.

Россия может захотеть взять реванш через 10 лет.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Об этом сообщил “Report”.

Россия может захотеть взять реванш через 10 лет.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По его словам, даже если война закончится, она может начаться снова через 10 лет. К. Буданов заявил, что такая возможность есть:

“На восстановление России в военном отношении уйдет 10 лет. После этого Россия захочет взять реванш”.

Помните большое Масштабная война между нами, Россией и Украиной началась 24 февраля прошлого года. С июня этого года Украина проводит контрнаступательные операции.