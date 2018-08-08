Глава водоканала Анапы: устранить аварию на водоводе планируем в течение суток

В семи населенных пунктах курорта 8 августа из-за аварии отключили водоснабжение.

В 4:00 на магистральном трубопроводе произошел порыв. Из-за этого снизилось давление в высотных жилых домах курорта и частном секторе в пригороде. Последствия аварии устраняют 37 ремонтников и 15 единиц техники. Участок, где случилось ЧП, осушили, приступили к сварочным работам.

«Устраняем это повреждение, вся техника собрана. Постараемся сделать в течение суток», — сказал руководитель водоканала Анапы Ярослав Царевский.

Местное управление ЖКХ собирает заявки на подвоз воды к многоэтажкам и частным домам. К социально значимым объектам — городской и детской больницам — машины приезжают каждые 1,5 часа. В детских садах 8 августа объявили нерабочим днем, родителей попросили забрать детей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе из строя вышел водовод диаметром 1 тыс. 200 мм.

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