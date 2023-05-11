Глава военного комитета НАТО заявил, что альянс должен быть готов к конфликту в любой момент

Адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО, подчеркнул, что страны альянса должны быть готовы к началу конфликта, который может возникнуть в в любое время, а коллективная оборона требовала усиления.

“Мы должны быть готовы к тому, что конфликт постучит в наши двери в любой момент”, – цитирует его РИА Новости.

Согласно По словам Бауэра, военные службы альянса следят за Россией. Он отметил, что страны альянса смогли добиться наибольшего прогресса со времен холодной войны, но этого было недостаточно.

Бауэр также признал, что альянс готовит военные планы против России и террористических группировок.

На прошлой неделе ВВС НАТО были приведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как российский истребитель приблизился к польскому пограничному самолету над Черным морем.