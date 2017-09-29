Главгосэкспертиза одобрила строительство новой канатной дороги в Красной Поляне

Новый подъемник планируют построить на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», — говорится в сообщении.

Новая канатная дорога будет использоваться для подъема туристов к трассам, обустроенным на северных склонах хребта Аибга. Ее протяженность составит 1 тыс. 394,19 м, пропускная способность — 2,4 тыс. человек в час.

Согласно проекту, объект включает 12 линейных опор с роликовыми балансирами, 68 шестиместных гондол, системы безопасности, спасательные устройства. Для обслуживания дороги на участке будут построены здания нижней и верхней станций. Верхняя будет размещена на высоте 1 тыс. 650 м.

Пользоваться канатной дорогой смогут также люди с ограниченными физическими возможностями, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

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