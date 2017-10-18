Главгосэкспертиза одобрила строительство пяти горнолыжных трасс в Сочи

Проект также предусматривает строительство новой канатной дороги.

На курорте «Альпика-Сервис» планируют обустроить пять новых горнолыжных трасс общей протяженностью 8,821 км. Большая часть трасс по уровню сложности будет «красной», а также долгий «синий» спуск для начинающих и около 2 км «черных» спусков для любителей экстремального катания.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Дополнительные работы по расширению курорта также предусматривают строительство новой канатной дороги «Аибга-2», сооружений инженерной защиты, технологической дороги, пешеходного перехода и антенно-мачтового сооружения. Будут обустроены гаражи ратраков, два контрольно-спасательных поста, складские помещения, кафе, бар и рестораны.

Строительство будет вестись за счет собственных средств ООО «Фирма «Альпика-сервис»».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Главгосэкспертиза одобрила строительство новой канатной дороги длиной 1,4 км на курорте «Роза Хутор».

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