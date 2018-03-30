Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства транспортного обхода Анапы

Предполагается, что протяженность четырехполосного участка объезда курорта составит 13,5 км.

Автодорога А-290 Новороссийск — Керчь проходит по территории Новороссийска, Анапы и Темрюкского района. Трасса, берущая начало от магистрали М 4 «Дон», продолжает ее в направлении Крыма и обеспечивает связи центральных регионов страны с Таманью и полуостровом Крым, а также соединяет два торговых порта — Новороссийск и Тамань.

Эксперты федерального управления государственной экспертизы пришли к выводу, что инженерные разработки и документация реконструкции автомобильной дороги А-290 соответствуют требованиям технических регламентов.

Проект предусматривает строительство нового участка трассы протяженностью 13,5 км с устройством четырехполосного движения и расчетной скоростью 120 км/ч, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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