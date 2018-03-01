Главком ВКС рассказал о характеристиках гиперзвукового комплекса «Кинжал»

О создании этого комплекса 1 марта в послании Федеральному Собранию сообщил президент РФ Владимир Путин.

Новейший гиперзвуковой ракетный комплекс на базе МиГ-31 «Кинжал» сможет поражать цели на дальности 2 тыс. км.

«Важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем вооружения стало создание на базе модернизированного самолета МиГ-31 авиационного ракетного комплекса с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, который обеспечит нанесение ударов по целям на дальность более 2 тыс. км, без захода в зону противовоздушной обороны противника», — заявил главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.

Главком ВКС подчеркнул, что «маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны».

Владимир Путин заявил, что в России успешно завершены испытания высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса. Она получил название «Кинжал».

«Важнейшим этапом в разработке современных систем вооружения стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также, как вы наверняка поняли, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены. Более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа», — сказал президент.

Глава государства рассказал, что уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты, а сама ракета, летящая со скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 1 марта во время ежегодного послания Федеральному Собранию РФ рассказал о вооружении России и сообщил об успешном испытании ракеты с ядерной энергоустановкой.

Владимир Путин заявил, что ближайшие годы станут решающими для будущего России. Речь идет о развитии технологий. Отставание в этой сфере недопустимо. По его словам, технологическое отставание несет риски утраты суверенитета.

В Минобороны сообщили, что запустят голосование по выбору наименований новых образцов оружия. В ВМФ рассказали подробности создания подводного беспилотника.

Все новости по теме:

Послание к Федеральному Собранию

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник