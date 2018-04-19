Главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка арестовали

Суд 19 апреля избрал меру пресечения в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства города Краснодара.
Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285, 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностных полномочий).
По данным следствия, Мазурок причастен к незаконной выдаче в 2013-2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства.
По уголовному делу продолжают следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных должностных лиц, причастных к совершению преступлений, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности Мазурка, сообщает пресс-служба СК России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 апреля спецслужбы задержали главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка. На время следственных действий он отстранен от работы. СК прокомментировал задержание Игоря Мазурка.
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