Главного архитектора Туапсинского района задержали с 1,5 млн рублей взятки

В его отношении 28 августа возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в конце июля к начальнику управления архитектуры и градостроительства — главному архитектору администрации МО Туапсинский район обратился индивидуальный предприниматель по вопросу получения разрешения на строительство гостиничного комплекса в поселке Джубга на арендуемом им земельном участке. Главный архитектор района сообщил о готовности выдать такое разрешение, изменив целевое назначение земли, и ускорить сроки его получении при условии получения им денежного вознаграждения в размере 1,5 млн рублей.

Об этом предприниматель сообщил в СКР по краю. После этого 28 августа заявитель в встретился с чиновником в Краснодаре и передал ему требуемую сумму. После получения денег дальнейшие действия главного архитектора были пресечены оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД РФ по краю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по краю предъявил мужчине обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому, проводят следственные действия, устанавливают обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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