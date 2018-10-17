Главного тренера «Армавира» дисквалифицировали на два матча ФНЛ

Арсен Папикян дисквалифицирован за оскорбление помощника главного судьи матча с «Балтикой» Тихона Калугина.

Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Матч ФНЛ «Армавир» — «Балтика» прошел 13 октября и закончился со счетом 2:2.

«Мы рассматривали рапорт делегата матча «Армавир» — «Балтика». После окончания игры тренер вратарей «Армавира» Александр Чихрадзе выбежал на поле и оскорбил судью, а главный тренер «Армавира» Папикян неоднократно оскорблял первого помощника арбитра. У нас был Сергей Чебан на заседании, а по видеосвязи у нас был и Папикян, и Чихрадзе», — сказал Григорьянц.

Глава КДК добавил, что Чихрадзе использовал ненормативную лексику в адрес Чебана, а Папикян — оскорбления без ненормативной лексики в адрес Тихона Калугина. Чихрадзе получил дисквалификацию на три матча первенства России, Папикян — на два, сообщает «Р-Спорт».

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