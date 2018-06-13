Главного тренера сборной Испании по футболу уволили перед ЧМ-2018

Об этом на пресс‐конференции в Краснодаре заявил президент испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.

«Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи», — цитирует Рубиалеса телеканал «360».

По данным The Guardian, решение об увольнении Хулена Лопетеги приняли после того, как он подписал контракт с мадридским «Реалом». Рубилес ранее заявлял, что крайне недоволен скрытым соглашением между Лопетеги и «Реалом» и говорил о намерении уволить тренера, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Испании прилетела в Краснодар 7 июня. Испанцы привезли в Краснодар хамон и пармезан. Мэр Евгений Первышов пожелал команде хороших впечатлений от столицы Кубани.

Сборная Испании по футболу на матче в Краснодаре 9 июня вырвала победу у Туниса.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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