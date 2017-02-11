Главную мечеть Крыма откроют в 2019 году

Депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек сообщил, что Соборная мечеть в Симферополе откроется 21 апреля 2019 года.

Эта дата — пятилетняя годовщина издания указа президента РФ Владимира Путина о реабилитации репрессированных народов Крыма.

«Мы станем свидетелями открытия духовного символа и центра консолидации мусульман Крыма вокруг традиционного ислама», — отметил депутат.

Мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание с куполом, высотой 28 м, и внутренний двор с колоннадами и шадирваном. У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 м, сообщают РИА «Новости».

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