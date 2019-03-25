Главный педиатр Кубани в Instagram даст полезные советы родителям

Они будут опубликованы 26 марта.

Доктор медицинских наук Елена Клещенко поделится профессиональными советами и расскажет, как защитить ребенка, когда лучше гулять на свежем воздухе, научит выбирать детскую кроватку и даст советы по поведению детей на дороге.

Советы опубликуют в 9:30 в социальной сети Instagram под хэштегом #здоровыесоветы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае медики запустили акцию в соцсетях под хештегом #здоровыесоветы. Работники медицинских учреждений со всего региона доступным языком рассказывают о симптомах заболеваний и дают практические советы по их предупреждению.