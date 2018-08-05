Главный тренер ФК «Краснодар»: санкций в отношении Смолова за ДТП не будет

Олег Фоменко на пресс-конференции после матча второго тура Российской премьер-лиги с «Уралом» отметил, что никаких санкций в отношении форварда клуб устанавливать не намерен.

«Аварии случаются, если бы на его месте оказался человек с другой фамилий, никто бы даже не обратил внимания. Такое может случиться с каждым, просто Федор — публичный человек. Санкций не будет. Думаю, еще немного, и Смолов наберет нужную форму, будет забивать», — сказал Фоменко.

По словам тренера, после ДТП Смолов был на тренировках, работал в полном объеме без всяких ограничений и целенаправленно готовился к игре с «Уралом», сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о произошедшем в Краснодаре ДТП с участием дорогой иномарки стало известно 1 августа. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения.

Фотографии с места аварии в соцсети выложили очевидцы. За рулем иномарки в дорогой комплектации M5 First Edition был нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов.

Ущерб от ДТП составил около 60 тыс. рублей. Авария попала на видео.

Федор Смолов 2 августа подтвердил, что был за рулем разбившегося в Краснодаре BMW. В отношении футболиста составили протокол, ему грозит лишение прав.

Дело рассмотрит мировой суд в Краснодаре.

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