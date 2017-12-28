Главный тренер ФК «Кубань» прошел стажировку на базе «Сампдории»

Поездка Евгения Калешина продлилась с 17 по 26 декабря.

Помимо работы в тренировочном лагере генуэзцев поездка включала в себя посещение домашнего матча команды Марко Джампаоло с «Сассуоло», а также поединка «Ювентус» — «Рома».

«Самое главное, что бросилось в глаза — внимание к мелочам. «Сампдория» не обладает огромными ресурсами, но имеющиеся средства расходуются очень рационально, с максимальной пользой для дела. В клубе внушительный тренерский штаб, учтены малейшие детали в работе, вплоть до того, что есть отдельный специалист, отвечающий за состояние бутс игроков», — поделился Евгений Калешин.

Он отметил, что на конец января в Турции запланирована выездная сессия группы, в которой он проходит обучение на соискание тренерской лицензии PRO. Там же у «Кубани» запланирован и первый сбор, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

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