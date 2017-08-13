Главный тренер махачкалинского ФК «Анжи» Александр Григорян ушел в отставку

Он заявил об этом после поражения в матче шестого тура чемпионата России от московского «Динамо» (1:3).

«Футбольный клуб «Анжи» информирует о том, что главный тренер «Анжи» Александр Витальевич Григорян подал прошение об отставке. Сразу же после матча «Анжи» — «Динамо» в клубе состоялось рабочее совещание, на котором было принято решение удовлетворить просьбу главного тренера», — говорится в сообщении клуба.

Руководство «Анжи» поблагодарило Григоряна за проделанную работу и пожелало ему дальнейших успехов.

ФК «Анжи» занимает предпоследнее, 15-е место с тремя очками, сообщает «Интерфакс».

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