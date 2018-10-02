Главный тренер сборной России по футболу завел страницу в Instagram

На профиль Станислава Черчесова уже подписались почти 12 тыс. человек.
«Приветствуем вас в официальном Instagram-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями», — говорится в приветственном сообщении на странице тренера российской сборной.
Аккаунт ведет администрация официального сайта Станислава Черчесова, сообщает телеканал «360».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Станислав Черчесов вошел в десятку лучших тренеров года по версии ФИФА.
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