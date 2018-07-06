Главный тренер сборной Хорватии: мы очень довольны инфраструктурой и стадионами ЧМ

В Сочи главный тренер сборной Хорватии Златко Далич накануне матча с Россией пообщался с прессой.

«За все наше пребывание здесь, в России, мы более чем удовлетворены условиями, в которых находимся. Мы очень довольны инфраструктурой, стадионами. Я хочу поздравить страну — хозяйку турнира. Для нас это был замечательный опыт. Эти условия — залог того, что мы показываем замечательные результаты! На каждом этапе нам оказывали теплый прием», — сказал Златко Далич.

Сборная Хорватии готовится к матчу против россиян. По словам игроков, против хозяев играть будет сложно.

Команда выразила огромную благодарность России, принимающей чемпионат мира по футболу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 7 июля в Сочи. Сборная России по футболу и ее тренер Станислав Черчесов вечером 5 июля прилетели в Сочи. На четвертьфинал ЧМ-2018 Россия — Хорватия в Сочи продали все билеты. Сборная России по футболу провела первую открытую тренировку в Сочи.

В Сочи выдра Гарри предсказал победу сборной Хорватии в матче с Россией. Дельфин из Сочи предсказал победу сборной РФ в матче ЧМ против Хорватии.

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