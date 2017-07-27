Главный ветврач Кубани: с начала года вспышек опасных заболеваний животных не было

Роман Кривонос заявил, что эпизоотическое благополучие Краснодарского края в первом полугодии было стабильным.

«С начала года на Кубани не зарегистрировали ни одной вспышки особо опасных заболеваний животных. В начале года, правда, были выявлены два неблагополучных пункта по птичьему гриппу. Но их своевременно ликвидировали», — сказал он.

Первый заместитель главного ветеринарного врача Кубани Роман Ярош рассказал, что за полгода специалисты ветслужбы края выполнили более 500 тыс. обработок крупного рогатого скота против сибирской язвы, а также 6 тыс. свиней, 172 тыс. мелкого рогатого скота, 10,3 тыс. лошадей. Против ящура привили 647,5 тыс. голов крупного и 228,3 тыс. голов малого рогатого скота.

Ярош отметил, что по сравнению с прошлым годом зафиксировано снижение инфицированности вирусом лейкоза КРС в общественном секторе на 1,6%, а в частном — на 7%. Однако, по его словам, ситуация в крае остается напряженной.

Замглавы госветуправления края Левон Алдошин добавил, что с начала года проверили более 1,6 тыс. личных подсобных хозяйств. По итогам инспекций оформили штрафов на сумму 3,53 млн рублей, из оборота изъяли более 16 т животноводческой продукции.

Участники совещания отметили, что за шесть месяцев ветеринарные лаборатории провели более 2,9 млн исследований. Это на 7,5% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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