Главный виновник определен. Европа обвинила США в экономическом спаде и энергокризисе

Политика Штатов только усугубляет проблемы в ЕС.

Несколько месяцев назад в европейском энергокризисе винили Россию, даже распространяя картинки, что мыться нужно реже назло Путину. Теперь у Европы «открылись глаза» на всё происходящее — главным виновником всех проблем оказалась вовсе не Россия. Теперь лидеры стран ЕС высказывают недовольство политикой США, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы и энергетический кризис.

Европейские официальные лица разочарованы тем, что им приходится всё больше полагаться на Штаты в вопросах безопасности и экономической стабильности, пишет The Wall Street Journal.

США заменили Россию в поставках газа в ЕС, но такое топливо Европе обходится гораздо дороже. Кроме того, европейские страны надеются на поддержку Вашингтона в укреплении своей обороны и решении геополитических проблем. Ожидается, что именно эти темы станут главными во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в США.

Эммануэль Макрон.

Макрон попробует надавить на президента США Джо Байдена, чтобы снизить риск более широкого конфликта с РФ, считают французские чиновники. В частности, президент Франции намерен найти способ закончить украинский конфликт за столом переговоров, а не на поле боя.

Также Макрон недоволен американским законом о снижении инфляции, который подписал Байден. Французский лидер уверен, что такой закон — угроза для европейской промышленности. Закон предусматривает предоставление серьезных субсидий и налоговых льгот на поддержку экономики США и товаров, изготовленных в стране.

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В Европе уверены, что из-за этого пострадают товары, произведенные в ЕС, такие как электромобили и аккумуляторы — у них льгот не будет. Кроме того, ряд европейских производителей из-за высоких цен на энергоносители уже задумываются о переносе производства в США. Например, в Германии об этом задумывается руководитель каждой четвертой компании. Похожие цифры и в других странах. Макрон даже на этом фоне провел встречу с главами десятка крупных компаний и попросил их не перемещать производства.

«Наше производство уже страдает от потери конкурентоспособности из-за разницы в цене на энергию в США и в Европе. Огромные субсидии, которые предполагает закон о сокращении инфляции США (Inflation Reduction Act) и конкуренция со стороны Китая, также субсидирующего бизнес, угрожает еще больше усилить этот разрыв», – отмечал ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр, призывавший ЕС подготовить «скоординированный ответ» на эти меры.

Фото: pixabay.com

На встрече с Байденом Макрон, вероятнее всего, попросит сделать в новом законе исключение для европейских компаний. Однако не ясно, последует ли этой просьбе американский президент.

Ожидается также, что разговор может зайти и о военной помощи Украине, а также о противостоянии Китаю.

В конце октября Эммануэль Макрон обвинил власти США в «двойных стандартах» из-за цен на газ. Он уточнил, что Штаты продают Европе газ по завышенным ценам — в четыре раза дороже, чем на внутреннем.

«Североамериканская экономика принимает решения в пользу привлекательности, я это уважаю, но они формируют двойные стандарты», — заявил тогда Макрон.

Фото: pixabay.com

Если ничего не делать, то дела в экономике Европы будут совсем плохи, уверены аналитики. Они предупреждают, что кризис, с которым столкнулась европейская промышленность этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Он может продлиться минимум до 2024 года. Наибольшее давление испытывают сталелитейная, автомобильная и химическая промышленность — компании сильно увеличили производственные траты, многие уже работают в убыток.

Ранее стало известно, что разрушение экономики Евросоюза подстроили в США. Очень интересный документ опубликовало издание Nya Dagbladet, он датирован январем 2022 года и состоит из нескольких пунктов. Информацию называют утечкой данных из аналитического центра RAND – корпорации, которая работает, в том числе, с правительством США. Также она стояла за американской стратегией внешней и оборонной политики во время холодной войны. В документе говорится о планах США по полному разрушению экономики Европы за счет конфликта на Украине.

Фото: pixabay.com

«Блокнот» ранее рассказал, что будет с ценами на бензин в России, если Запад установит потолок стоимости нефти. Определенный баланс, сложившийся в последние пару лет на топливном рынке страны, может быть нарушен. С одной стороны, в следующем году Россию ждет внутренняя корректировка демпферного механизма, используемого правительством для регулирования розничных цен. С другой – сам демпфер, как инструмент, может забарахлить, из-за того, что отрасль окажется в уникальной ситуации внешнего регулирования отпускных цен.

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