Главный врач ККБ № 1 Владимир Порханов отпразднует 71-й день рождения

Он руководит Краевой клинической больницей 15 лет. За это время учреждение получило не только всероссийскую, но и мировую славу.

На площадках ККБ проводят международные конференции и семинары, врачи показывают зарубежным коллегам, каких высот достигла российская медицина. Каждый год в стенах больницы хирурги делают 60 тыс. операций, треть из них — высокотехнологичные. Главный врач больницы за свою карьеру провел свыше 25 тыс. хирургических вмешательств.

«Он сам утром, днем и вечером, по ночам и по выходным приезжает на работу. Ходит и смотрит, как вообще ведут больных, как их лечат, как за ними ухаживают, чистые ли у них рубашки, какое настроение, достаточно ли эти больные обезболены. Это его стиль работы», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением НИИ ККБ № 1 Кирилл Барбухатти.

Владимир Порханов внедрил в лечебный процесс новейшие медицинские технологии. Жителям края стали доступны операции на сосудах, позвоночнике, микрохирургические и прочие, за которыми раньше приходилось ездить не только в другие регионы, но и страны. В декабре 2017 года главный врач был удостоен высокой награды. В Санкт-Петербурге ему вручили медаль имени профессора Углова за вклад в развитие хирургии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин в 2017 году вручил золотую звезду Героя Труда главврачу ККБ № 1 Порханову. Также за спасение человеческих жизней его удостоили премии академика Бакулева.

В октябре 2016 года Порханов получил медаль «За заслуги в неотложной медицине». Он был удостоен награды в номинации «За организацию оказания экстренной медицинской помощи». В ноябре 2016 года хирурги ККБ № 1 стали лауреатами национальной премии имени академика Перельмана. Награду получили Владимир Порханов, торакальный хирург Валерий Кононенко и вертебролог Игорь Басанкин в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь пациента». Они удалили жительнице Туапсе гигантоклеточную опухоль позвоночника.

Также специалисты кардиоцентра провели первую в мире операцию по пересадке искусственно выращенной трахеи и части гортани. Эти органы были выращены из клеток двоих пациентов.

В 2010 году врачи ККБ № 1 провели уникальную операцию по пересадке легких — первыми в Южном федеральном округе.

Статью «Книга перемен: Атлант расправил плечи» о 15-летиикраснодарского Центра грудной хирургии читайте здесь.

Документальный фильм канала «Кубань 24» к 70-летию главного врача ККБ № 1 им. профессора С. В. Очаповского Владимира Порханова смотрите здесь.

Спецрепортаж о работе Владимира Порханова смотрите здесь.

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