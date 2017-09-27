Главой Абинского района избрали Петра Мироненко

Выборы главы прошли 27 сентября в ходе сессии Совета муниципального образования.

На должность претендовали три кандидата: директор МУП «Абинскапстрой» Дмитрий Хрушков, директор МУП «Инженерный центр» Евгений Кухарев и глава Абинского городского поселения Петр Мироненко.

По итогам голосования главой муниципального образования депутаты Совета единогласно избрали Петра Мироненко. Новоизбранный руководитель территории поблагодарил администрацию края и депутатов, поддержавших его кандидатуру на пост главы района.

«Это серьезный кредит доверия, который я постараюсь оправдать и выполнить главную стратегическую задачу, которую ставит перед нами губернатор Кубани, — создание условий, способствующих повышению уровня жизни населения на основе обеспечения высоких устойчивых темпов экономического роста во всех отраслях экономики», — цитирует Мироненко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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