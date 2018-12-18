Главой Абинского района избрали Вячеслава Иванова

18 декабря в 19:58

Депутаты проголосовали за него во время очередной сессии Совета муниципального образования.

На должность руководителя района претендовали два человека. По итогам тайного голосования была поддержана кандидатура Вячеслава Иванова.

В ответном слове он поблагодарил депутатов за поддержку, пообещав оправдать кредит доверия.

Вячеслав Иванов родился 10 июля 1982 года в Краснодаре. Начал работать в администрации Абинского района в 2017 году в должности заместителя главы муниципального образования. После этого был назначен заместителем главы, а затем главой Абинского городского поселения.

С октября 2018 года Вячеслав Иванов исполнял обязанности главы Абинского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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