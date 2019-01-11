Его избрали на сессии депутатов совета муниципального образования 11 января.
Из трех кандидатов единогласную поддержку получил Олег Цыпкин.
По его словам, в Апшеронском районе есть много проблем, требующих решения.
«При совместной и слаженной работе мы добьемся успеха, и наш Апшеронский район станет благоустроенным, удобным для жизни и работы, — отметил Цыпкин.
Олег Цыпкин родился 28 января 1966 года в Хадыженске. Закончил Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина. В 1989 году работал помощником бурильщика в НГДУ «Хадыжнефть».
В 2015 году стал заместителем генерального директора филиала «РН-Сервис» в Краснодаре. Цыпкина избрали депутатом совета Апшеронского района III и IV созывов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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