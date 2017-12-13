Главой Динского района избрали Сергея Пономарева

Выборы руководителя муниципалитета прошли 13 декабря на 32-й сессии депутатов районного совета.

В работе заседания приняла участие заместитель руководителя департамента внутренней политики Краснодарского края Галина Москалева.

На должность главы Динского района выбрали Сергея Пономарева. За него проголосовали 20 депутатов из 24.

Обращаясь к депутатам, Пономарев поблагодарил их за оказанное доверие. Он выразил готовность решать задачи, ранее поставленные губернатором Вениамином Кондратьевым.

Сессия по вступлению в должность избранного главы Динского района запланирована на 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 28 октября Сергей Пономарев работал заместителем главы Динского района и исполнял обязанности главы муниципального образования.

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