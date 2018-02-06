Главой Темрюка избран Максим Ермолаев

Выборы главы прошли 6 февраля во время 55-й сессии совета Темрюкского городского поселения.

В работе сессии приняли участие директор регионального департамента внутренней политики Галина Москалева и глава Темрюкского района Федор Бабенков.

В ходе конкурса были определены два кандидата, набравшие во время собеседования максимальное количество баллов, за которых предстояло проголосовать депутатам. Ими стали Михаил Ленчевский — тренер ДЮСШ «Виктория» и Максим Ермолаев — директор филиала АО «НЭСК-Электросети».

По результатам тайного голосования депутаты большинством голосов избрали главой Темрюка Максима Ермолаева.

Максим Ермолаев родился 25 сентября 1979 года в Темрюке. В 2001 году окончил Краснодарский военный институт. В 2007 году — Северо-Кавказскую академию государственной службы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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