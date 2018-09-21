Главой Тимашевского района избран Андрей Палий

Об этом стало известно 21 сентября на внеочередной 48-й сессии районного совета депутатов.

В работе совета приняли участие директор департамента внутренней политики региона Галина Москалева и заместители главы Тимашевского района.

Конкурсная комиссия представила двух кандидатов. Большинством голосов главой района был избран и. о. главы Тимашевского района Андрей Палий.

Он поблагодарил депутатов за доверие и выразил готовность решать задачи, поставленные губернатором Вениамином Кондратьевым.

Андрей Палий родился 30 ноября 1976 года в станице Новопокровской. В 2002 году начал работать в администрации Краснодарского края. В 2007 году занял должность заместителя руководителя департамента экономического развития Краснодарского края, затем первого заместителя.

После реорганизации департамента в министерство экономики Краснодарского края в июле 2012 года Андрей Палий назначен заместителем министра экономики Краснодарского края, в октябре того же года — первым заместителем министра.

С июля 2018 года исполнял обязанности главы Тимашевского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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