Главой Туапсинского района избрали Анатолия Русина

Он возглавил муниципалитет решением депутатов. Выборы состоялись 17 ноября на 65-й сессии районного совета.

На должность руководителя муниципалитета претендовали два кандидата: и. о. главы района Анатолий Русин и глава Вельяминовского поселения Александр Урванцев. По итогам тайного голосования была поддержана кандидатура Русина.

Обращаясь к депутатам, новый руководитель муниципалитета поблагодарил их за оказанное доверие. Анатолий Русин заверил, что приложит максимум усилий, чтобы оправдать ожидания депутатского корпуса.

«Мы вместе будем работать на процветание района, делать все, чтобы жизнь туапсинцев становилась лучше, успешно решать задачи, поставленные губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым», — цитирует Русина пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предыдущий глава района Владимир Лыбанев покинул свой пост в сентябре и стал депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. Он занимал пост главы муниципалитета с 2010 года.

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