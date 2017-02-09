Главой избиркома Краснодара снова стал Олег Смирнов

В Краснодаре 9 февраля состоялось первое заседание городской избирательной комиссии нового состава.

Тайным голосованием был избран председатель. Им стал Олег Смирнов, который возглавлял комиссию в прежнем составе. Его заместителем стал Борис Кузьмин, секретарем комиссии — Вероника Михеева.

На заседании присутствовал председатель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко.

«Новый состав комиссии избран на пять лет и будет работать до 2022 года. Городская дума на своем последнем заседании утвердила 12 членов комиссии, которые представляют широкий спектр политических партий и общественных организаций. Краснодарская комиссия — в числе передовых в крае, на протяжении многих лет работала без нарушений, уверен, так будет и впредь», — цитирует Черненко администрация Краснодара.

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