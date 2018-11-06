Главу одного из МУП Анапы Попандопуло посадили на два года за взятку

Директора МУП «Объединение курортных услуг» Дмитрия Попандопуло задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в июне 2017 года во время получения взятки.

Оперативники установили, что он оказывал воздействие на лиц, занимавшихся розничной торговлей в курортной зоне Анапы, путем создания административных барьеров в работе. В результате оперативно-разыскных мероприятий задокументировали факт получения Дмитрием Попандопуло части денег в размере 1 млн рублей от одного из предпринимателей. Оплата должна была проходить в три этапа: 1 млн рублей в начале курортного сезона и еще по 500 тыс. рублей в завершении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данному факту следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении чиновника возбудил и расследовал уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ о покушении на мошенничество в особо крупном размере — в незаконном получении денег от физического лица за ведение коммерческой деятельности на пляжах.

Суд признал его виновным и назначил ему два года лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей. В ноябре приговор вступил в законную силу.

Как писал интернет-портал Кубань 24, в июне 2017 года суд Анапы арестовал главу МУП «Объединение курортных услуг» Дмитрия Попандопуло по подозрению в получении взятки.

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