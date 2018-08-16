Главы Армавира, Сочи и Кореновского района возглавили список лучших руководителей муниципалитетов Кубани

Подведены промежуточные результаты анонимного интернет-опроса, который запустили 1 апреля на портале исполнительных органов государственной власти Краснодарского края.

По итогам шести месяцев первую строчку в рейтинге удовлетворенности населения работой руководителей муниципалитетов занял мэр Армавира Андрей Харченко. Его работой довольны около 80% респондентов. На втором месте глава Сочи Анатолий Пахомов — 79,7% положительных отзывов. Тройку замыкает глава Кореновского района Сергей Голобородько. Положительно его работу оценили 78,5% граждан.

Интернет-опрос «Оценка эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» продлится до 31 декабря этого года. Принять участие в нем можно здесь.

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