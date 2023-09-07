Главы Генштабов США и Турции обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе

Начальник штаба ВС Турции генерал Метин Гурак и его американский коллега генерал Марк Милли провели телефонный разговор.

Объединённый комитет начальников штабов Турции Об этом сообщил официальный представитель МИД США полковник Дэйв Батлер.

По его словам, стороны обсудили ряд вопросов, имеющих взаимное стратегическое значение, включая НАТО, Сирию и среду безопасности. в Восточной Европе.

“Турция является ключевым союзником НАТО, и Соединенные Штаты высоко ценят ее стратегические двусторонние отношения”, – отметил представитель комитета.