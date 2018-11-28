Главы Краснодара и Сочи вошли в топ-25 «Национального рейтинга мэров»

Об этом стало известно 28 ноября.

Исследование провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Эксперты проанализировали работу мэров 88 региональных и крупных финансово-промышленных центров России за последние два месяца — октябрь и ноябрь 2018 года.

Глава Краснодара Евгений Первышов оказался на 16-й строчке рейтинга. Глава Сочи Анатолий Пахомов — на 24-й.

Лидером национального рейтинга глав городов стал мэр Казани Ильсур Метшин. На второй строчке — столичный градоначальник Сергей Собянин. Замыкает тройку лидеров глава Тюмени Руслан Кухарук.

Результаты «Национального рейтинга мэров» были получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, сообщается на сайте проекта «Национальный рейтинг».

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