Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И.

В ходе беседы стороны обсудили Россию, демонстрирующую стабильность и положительную динамику в условиях общей геополитическая нестабильность на нашей планете. Как сообщает пресс-служба МИД России, они высоко оценили последовательное развитие отношений с Китаем.

Особое внимание было уделено двусторонней повестке дня в части реализации договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне.

Министры международных дел обсудили ряд актуальных вопросов повестки дня. В целом была отвергнута противоречивая политика западного блока в отношении России и Китая, попытки остановить их развитие санкциями и другими незаконными методами. Положительно оценен высокий уровень конструктивного диалога и сотрудничества Москвы и Пекина в рамках ООН, БРИКС, ШОС, G20 и других международных структур.