Главы МИД России и Сирии проведут встречу в Сочи

Встреча министров иностранных дел Сергея Лаврова и Валида Муаллема запланирована на 11 октября.

Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

«Муаллем возглавляет сирийскую часть российско-сирийской межправительственной комиссии, с нашей стороны Дмитрий Рогозин. Поэтому у нас будет два события в Сочи, связанных с нашими сирийскими партнерами и друзьями, — это встреча межправкомиссии и будет отдельная встреча двух министров иностранных дел — Сергея Лаврова и Валида Муаллема», — цитирует Богданова ТАСС.

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