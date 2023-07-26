Главы МИД стран ОИК обсудят события сожжения Корана

31 июля Дания и Швеция проведут внеочередное совещание министров иностранных дел государств-членов ОИК в связи с событиями, связанными с сожжением Корана.

31 июля состоится внеочередное совещание министров иностранных дел министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) планируется проведение в двух скандинавских странах, посвященное событиям, связанным с сожжением Корана.

<p Об этом сообщил представитель иранского министерства Министр иностранных дел Насир Кани, передает IRNA, договорился о проведении внеочередной встречи министров дел. На нем будут обсуждаться случаи осквернения Священного Корана в Швеции и Дании", – сказал Канани.

Канани отметил, что эта встреча была инициирована министром иностранных дел Ирана Амиром Абдуллахияном и общался по телефону со своими коллегами из ряд исламских стран, таких как Турция и Кувейт.